«Жилфонд» начал осенний осмотр домов

Специалисты ГУК «Жилфонд» приступили к плановым осенним осмотрам домов.

Мероприятия проводят работники технических служб, инженеры и председатели Советов домов. Задача специалистов — выявить дефекты инженерных сетей и конструктивных элементов здания, оценить состояние придомовой территории. Сезонные осмотры — это подготовительный этап планирования ремонтной кампании на следующий год, отметили в пресс-службе «Жилфонда».

По результатам осмотра специалисты управляющей компании составляют акт на основании которого разрабатывается перечень работ на ближайшую и длительную перспективу. Также представили «Жилфонда» разрабатывают предложения о сроках проведения ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов о порядке финансирования ремонта.

«Очень важно, чтобы в осмотре принимали участие собственники жилья. Это позволяет им сразу получать полную информацию о техническом состоянии дома, чтобы принимать объективные решения при планировании текущих ремонтов, опираясь не только на личные ощущения, а на рекомендации специалистов», — отметил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Все акты осмотра находятся в управляющей компании. При желании собственники могут ознакомиться с ними.