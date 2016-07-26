В Красноярске стартовала выставка к международному дню пожилых людей

Сегодня, 29 октября, в МВДЦ «Сибирь» открылась ежегодная выставка «Дни старшего поколения», приуроченная к празднованию Международного дня пожилых людей.

Открывая мероприятие, руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая обратилась к гостям: «Я каждый год с удовольствием присутствую на этой выставке. После общения с участниками у меня сформировался некий портрет красноярца — представителя старшего поколения. У вас удивительные лица, мудрые глаза. И портрет будет неполным, если не сказать о том, как вы дарите любовь и тепло своим детям, внукам и правнукам».

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода поддержал тему: «Этот праздник еще называют днем заботы и уважения. Всецело это ваш день, потому что именно вы являетесь хранителями традиций, опыта, истории общества! Традиционно в канун праздника проводится выставка „Дни старшего поколения“».

Поприветствовал гостей и участников выставки председатель Красноярского городского совета ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Басуев, отметив: «Это тот возраст, когда открывается второе дыхание, а накопленная мудрость позволяет принимать взвешенные решения, разумно расходовать жизненную энергию. Сегодняшние гости выставки — это поколение победителей! Низкий вам поклон за свершенные ратные и трудовые подвиги».

К гостям выставки обратился руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко: «Этот праздник наполнен светлым чувством благодарности нашим мамам, бабушкам, отцам и дедам — всем тем людям, которые не только сделали эту страну, но и каждого из нас теми, кем мы являемся. Спасибо вам! Хочется отметить не только ваши мудрость, опыт и гражданскую зрелость, но и активность, которую вы сохраняете. Благодаря вашей работе, вашим увлечениям и вашей активности наш город становится лучше».

Генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян подчеркнул, что выставка проходит в седьмой раз и рассказал, что шесть лет назад её идейным вдохновителем стал Алексей Додатко.

«Сегодня мы можем убедиться, что та идея живет и развивается. Мы, как организаторы, стараемся поддерживать её, — отметил Артем Мурадян. — Ежегодно всё больше гостей посещает данную площадку. Они активно принимают участие в конкурсах, охотно смотрят выступления творческих коллективов. Мы стараемся создать такой праздник, от которого вы получаете позитивную энергию и будете ею заряжать всех окружающих. Очень важно, чтобы вы жили с активной позицией, показывая пример своим детям и внукам. Желаю всем вам долгих здоровых, счастливых лет».

Выставка будет работать до 1 октября. Здесь можно проверить слух, с помощью специального аппарата узнать свой рост, вес, артериальное давление, пульс, сделать флюорографию, подстричься, позаниматься спортом, научиться работать на компьютере. Всё это бесплатно.

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На выставке представлены и продукты: колбасы, сыры, молочные изделия, икра, специи. Предлагают и тёплые вещи к зиме: шапки, шарфы, платки, варежки, тапочки. Ведет консультации пенсионный фонд, представители социальной защиты. Они разъясняют юридические вопросы и вопросы ЖКХ.

Завтра, 30 сентября, состоится общегородской конкурс «Супербабушка», в котором участницы будут соревноваться в творчестве и кулинарии. А 1 октября всех гостей ждет праздничная концертная программа.