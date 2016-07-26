Мэр встретился с сотрудниками Красноярской ТЭЦ-2

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел встречу с сотрудниками Красноярской ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе городской администрации.

ТЭЦ-2 отапливает и снабжает горячей водой Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы города, поставляет пар предприятиям южного промышленного узла Красноярска. На станции работает 747 человек, среди которых — 285 дипломированных сотрудников.

Сотрудники предприятия являются активными участниками городских мероприятий, несмотря на сложную работу, занимаются общественной деятельностью, участвуют в спортивных соревнования, поддерживают проект «Миллионному городу — миллион деревьев». Сотрудники ТЭЦ-2 в рамках акции «Зеленая дружина» принимали участие в посадке деревьев в Березовой роще Студенческого городка, в Сквере прессы на проспекте Металлургов, на острове Татышев, на Ульяновском проспекте, на территории музея-усадьбы им. Г.В. Юдина.

На встрече с главой Красноярска, которая была посвящена планам социально-экономического развития краевой столицы, специалисты ТЭЦ-2 задали Эдхаму Акбулатову много вопросов. Так энергетики поднимали вопросы теплоснабжения города, газификации, развития системы городского транспорта. Сотрудник предприятия Владимир Простаков предложил рассмотреть возможность продления маршрутов движения нескольких автобусов, которые едут из жилого района «Северный» до ТЭЦ-2 и в обратном направлении.

Эдхам Акбулатов отметил, что данное предложение он рассматривает как наказ: «Я Вас услышал, перед департаментом транспорта будет поставлена задача рассмотреть возможность изменения маршрутов движения автобусов с учетом Вашего предложения».

Интересовал горожан и вопрос транспортной доступности новых жилых районов. Спросили главу города и о том, когда начнется строительство дороги — выезда с микрорайона «Пашенный» на четвертый мост

«Строительство развязки в районе четвертого моста реализуется поэтапно. В мае — июне 2018 года будет завершена работа по строительству дороги к спорткомплексу, который сейчас строится в жилом районе „Тихие зори“. В течение будущего года запланировано возведение развязки, связывающей жилой район с улицей Судостроительная. Считаю, что проект, о котором Вы говорите, может быть реализован в течение 2,5 лет», — разъяснил ситуацию Эдхам Акбулатов.

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На встрече не обошлось без вопросов о спортивной жизни города. Артем Шваков поинтересовался, будет ли «Платинум-Арена» соответствовать минимальным стандартам КХЛ.

«Отвечу так — стадион требованиям КХЛ соответствовать будет. Семь тысяч зрительских мест, которые будут в зале, в принципе, позволяют проводить матчи Континентальной хоккейной лиги. Уверен, что строительство современного спортивного сооружения просто обяжет нас, красноярцев, создать команду, за которую мы все будем болеть. Тем более, что в Красноярске воспитывались такие звезды хоккея как Александр Сёмин», — рассказал мэр.