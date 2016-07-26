В Красноярске пьяный водитель врезался в дерево недалеко от школы

На левобережье Красноярска пьяный водитель за рулем автомобиля Toyota протаранил два дерева. О случившемся в социальных сетях сообщила очевидица, опубликовавшая фотографии с места происшествия. По словам красноярки, водителю на вид было около 60 лет: «Мужчина решил сесть за руль, врезался в дерево передом, потом включил заднюю и на всей скорости въехал в другое дерево», — рассказала свидетельница.

Девушка рассказала, что автомобилист пытался сбежать, но его остановили местные жители, которые удерживали его до приезда полицейских.

Материалы по теме В «трезвом» ДТП в Красноярске пострадали две женщины

В ГИБДД корреспонденту Newslab.ru сообщили, что инцидент произошел на улице Первых пионеров, в районе дома № 15: «Водитель с признаками опьянения совершил наезд на дерево. В результате ДТП никто не пострадал». На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, устанавливая все обстоятельства.

Отметим, недалеко от места, где задержали пьяного автомобилиста, расположена гимназия № 9 (ул. Мечникова, 13).