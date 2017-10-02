В «трезвом» ДТП в Красноярске пострадали две женщины

В Красноярске на улице Калинина произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали три человека. О ДТП сообщили в социальной сети очевидцы, там же опубликовали фотографии с места происшествия. Как рассказали в ГИБДД корреспонденту Newslab.ru, на улице Калинина столкнулись автомобили Honda CR-V и Toyota Mark II: «Мужчина за рулем автомобиля Toyota допустил столкновение в заднюю часть автомобиля Honda, который двигался в попутном направлении».

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В результате ДТП пострадали три человека, которые ехали в автомобиле Honda: водитель и две пассажирки. Одну из пострадавших женщин увезли в больницу.

В дорожной полиции добавили, что оба водителя были трезвыми. По сообщению одного из очевидцев, у виновника ДТП нет страхового полиса ОСАГО.

На месте продолжают работать автоинспекторы, выясняя все обстоятельства произошедшего.