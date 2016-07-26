Красноярские школьники пришли на уроки в пижаме и тапочках

В красноярской школе № 12 (ул. Щетинкина, 1) ученикам разрешили приходить на занятия в домашних тапочках и пижаме. Так в образовательном учреждении поддержали акцию «арт-настроение», которая приурочена ко Дню психического здоровья, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Дети могут ходить по школе в домашних тапочках, смешных носках, шапках и даже в пижамах. Обязательное условие — принести из дома любимую кружку. В этот день во всех классах пахнет ароматным чаем, а дети угощают друзей и педагогов сладостями. Так в учреждении принято отмечать не только международный праздник, но и завершение первого месяца обучения в новом учебном году — самого трудного с точки зрения адаптации.

Тема Дня психического здоровья в текущем году — «Экология души». Школьники посещают десяток терапевтических локаций, среди них, например, цвето- и звукотерапия. На этих площадках ученики смогут рисовать на расставленных по зданию мольбертах и петь песни под гитару, на йогатерапии ребят научат расслабляться и релаксировать, на словотерапии дети смогут послушать сказки. Самой вкусной частью дня станут чае- и шоколадотерапия — прямо в холлах расставляют столы с кулерами и сладостями, дети могут заварить понравившийся чай и угоститься шоколадом и печеньем.

«Помимо профилактической работы в учреждениях, в Красноярске появилась „детская“ служба экстренного психологического реагирования. Если школьник испытывает трудности, не знает с кем поделиться, стесняется рассказать о своих проблемах близким людям, нуждается в психологической поддержке, он сможет позвонить на горячую линию. Уже сейчас на базе центра „Эго“ создан кризисный центр экстренного реагирования. Специалисты помогают школам наладить работу психологических служб, участвуют в родительских собраниях, консультируют подростков, находящихся в остро-депрессивных состояниях, состояниях посттравматического стресса», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Школьники могут самостоятельно обратиться в центр «Эго» (ул. 60 лет Октября, 13а) за помощью. Каждую неделю на горячую линию обращаются 3-4 школьника, среди основных проблем — непонимание со стороны родителей, конфликты с друзьями, депрессии, участие в деструктивных группах в социальных сетях. В случае необходимости подростков приглашают на консультацию в центр «Эго».

Телефоны горячих линий (операторов кризисного центра): (391) 292-38-39, 8-923-302-40-25. Они должны появиться на информационных стендах всех общеобразовательных учреждений города.