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Эдхам Акбулатов может не получить поддержки и.о. губернатора края
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Эдхам Акбулатов может не получить поддержки и.о. губернатора края

3 октября 14:30
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Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов может потерять поддержку исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса на выборах мэра. Об этом Newslab.ru рассказал информированный источник.

По его информации, сегодняшний срыв сессии горсовета, на которой должна была быть утверждена депутатская часть конкурсной комиссии, был совершен для того, чтобы отложить проведение конкурса.

«По всей вероятности, Усс собирается выставить своего кандидата на пост главы Красноярска, — говорит собеседник Newslab.ru, — и ему нужно время для подготовки».

Кого именно выдвинет и.о. главы региона, точно пока не известно. По словам источника, речь может идти о двух кандидатах.

Первый, Владимир Егоров — генеральный директор крупной строительной компании «Сибиряк» и богатейший депутат горсовета, избранный в 2013 году.

Другим может стать директор по инжинирингово-строительному бизнесу РУСАЛа Алексей Баранцев, который с 1998 до 2000 года был генеральным директором Красноярского алюминиевого завода.

Владимир Егоров, генеральный директор строительной компании «Сибиряк»
Источник: krasnoyarsk-gorsovet.ru
Алексей Баранцев, директор по инжинирингово-строительному бизнесу РУСАЛа

Напомним, что сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты должны были утвердить пятерых членов комиссии, которые представляли бы городской парламент. Однако дальше повестки дело не пошло — ее просто не утвердили достаточным количеством голосов и, как итог, сессию пришлось закончить, так и не приступив к основному вопросу.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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