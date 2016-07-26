В красноярском театре кукол открылась лаборатория молодой режиссуры

Красноярский театр кукол запускает новый творческий проект. Со 2 по 7 октября на площадке театра пройдет лаборатория молодой режиссуры «Кукла. Образ. Театр» (КОТ). Она станет стартовым событием в преддверии 80-летия театра, которое будет отмечаться осенью 2018 года.

Первая лаборатория посвящается юным зрителям. Пятеро молодых, но уже ярко заявивших о себе режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга представят для них в эти дни эскизы спектаклей по классическим и современным произведениям для детей.

«Лучший эскиз, отмеченный профессиональными критиками и детским жюри, уже в ближайшее время будет взят в постановку, войдет в афишу театра и будет радовать и удивлять наших юных зрителей не один год», — говорит директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова.

Другие удачные эскизы также имеют шанс воплотиться в полноценные спектакли в течение ближайшего сезона.

Цель лаборатории — поиск новых форм работы с драматургией для детей. Свежий взгляд молодых режиссеров позволит по-другому посмотреть на роль театра кукол в современном театральном процессе.

Репетиции начнутся в красноярском театре 2 октября. Показ эскизов пройдет 5 и 6 октября. В заключительный день, 7 октября, на сцене театра кукол покажут два спектакля для детей. В 11.00 и 13.00 можно будет посмотреть свежую премьеру сказки С. Маршака «Колыбельная для мышонка» в постановке молодого питерского режиссера Екатерины Ложкиной. В 2017 году ее спектакль «Цыпленок» стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска».

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В 17.30 программу закроет атмосферный спектакль для самых маленьких «Круглый год» (режиссер Александр Хромов), созданный при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Куратор проекта — театральный критик и журналист Елена Коновалова (Красноярск). В работе лаборатории примут участие театроведы из Улан-Удэ и Санкт-Петербурга Туяна Будаева и Арина Шепелёва.

Все лабораторные показы пройдут на сцене театра кукол. Вход свободный, но по предварительной регистрации в социальных сетях театра.