Жителей Красноярского края предупредили о вспышках бешенства

На территории двух районов Красноярского края зафиксированы случаи бешенства среди животных. Как рассказали в Россельхознадзоре, по результатам лабораторных исследований подтвердилось заболевание бешенством у двух домашних животных в селе Каратузское Каратузского района и городе Бородино Рыбинского района Красноярского края. Опасное заболевание нашли у собаки и кошки, живущих на территории личных подворий.

В настоящее время в районах начали проводить противоэпидемические мероприятия: «После этого будет принято решение, на какой территории установят карантин: город, округ или весь район», — рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе Россельхознадзора.

Материалы по теме Неукротимое бешенство

Чтобы не допустить распространения особо опасной болезни, придется привить всех домашних животных, восприимчивых к бешенству: собак, кошек, свиней и другой домашний скот.

Специалисты добавили, что бешенство является общей болезнью для человека и животного. Вирус передается при укусе со слюной больного животного.