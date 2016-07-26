Дайджест Newslab.ru: Первый снег и плохие дороги

Красноярцев зовут на митинг против плохих дорог. Об этом на своей странице в соцсетях написал один из организаторов мероприятия — координатор краевого отделения Федерации Автовладельцев России Егор Фролов. Где и когда — читайте в нашей новости.

Осенняя пора на шашлыки Лето завершилось, наступает самая красивая пора — осень. Природа в это время года потрясает разнообразием красок, и выезд на пикник именно сейчас подарит совершенно новые впечатления. Только представьте себя на островке спокойствия посреди живописного соснового бора, который надежно защищает от шума дорог, городской суеты и грязного воздуха. Такое действительно место существует и находится всего в 13 километрах от центра города. Встречайте: база отдыха «Минино Resort».

Репортаж из соцсетей: «Снег кружится, летает, летает...». Сегодня в Красноярске основательно выпал снег — кого-то из горожан это расстроило, ну а кто-то поспешил запечатлеть белоснежную красоту, вооружившись камерой телефона. Мы прошлись по вашим инстаграмам и собрали лучшие фото осеннего снегопада.

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