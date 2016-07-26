Мокрый снег осложнил передвижение по Красноярску

В связи с дождем и мокрым снегом дорожные полицейские призывают красноярских водителей быть осторожнее. Напомним, погода в Красноярске и пригороде изменилась сегодня утром — с 7 часов начался дождь, который затем перешел в мокрый снег.

По данным ГИБДД, из-за осадков утром на дорогах левобережья Красноярска наблюдались заторы. Из-за плохой видимости и луж водители ехали медленнее, чем обычно. Также им пришлось корректировать свой маршрут из-за продолжающегося в городе ремонта дорог. Но всплеска аварийности сегодня утром не произошло.

«Мокрое и скользкое дорожное покрытие, плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет. Стражи порядка рекомендуют водителям выбирать оптимальный скоростной режим и отказаться от выполнения резких маневров. Кроме этого, в вечернее время возможно понижение температуры воздуха до отрицательных значений и образования на дорогах гололедицы. Дорожные полицейские призывают водителей, которые еще не заменили летние шины на зимние, сделать это в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы полка ДПС.

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