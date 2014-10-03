Красноярский автомобилист сбил пешехода на «зебре»: отбросило на несколько метров (видео)

В Красноярске на перекрестке улиц Красной Армии и Корнеева автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Запись инцидента с камеры уличного видеонаблюдения опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что по пешеходному переходу около остановки общественного транспорта «Корнеева» начинают переходить дорогу несколько человек. В это время по улице Красной Армии движется автомобиль, который по касательной задевает машину, выезжающую с улицы Корнеева.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что на перекрестке столкнулись автомобили Chevrolet Niva и ВАЗ-2110.

После столкновения ВАЗ, который двигался по Красной Армии, занесло, и машина боком врезалась в одного из пешеходов, переходивших дорогу. От удара человека отбросило на несколько метров, после чего он остался лежать без движения. В дорожной полиции рассказали, что сбитого пешехода увезли на скорой, в настоящее время о его состоянии ничего не известно.

Инспекторы продолжают работать на месте, выясняя все обстоятельства случившегося.