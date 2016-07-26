Медведя застрелили в центре села в Красноярском крае

В Идринском районе Красноярского края медведь вышел к людям. О том, что на территорию села Идринское забрел опасный хищник, сообщили жители. На место выехали полицейские, которые обнаружили медведя в центре села.

При виде сотрудников полиции животное стало вести себя агрессивно, медведь на них бросился. Полицейские применили оружие и застрелили хищника. В настоящее время жизни и здоровью сельчан ничего не угрожает.

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В связи с участившимися случаями выхода медведей к людям в полиции просят жителей проявлять осторожность, по возможности ограничить прогулки детей и пожилых родственников в лес, а также самим воздержаться от подобных действий.