Красноярску утвердили комиссию для выборов мэра

Красноярский горсовет утвердил список депутатов, которые войдут в конкурсную комиссию по выборам главы города. Такое решение было принято народными избранниками сегодня на внеочередной сессии городского парламента.

В ее состав конкурсной комиссии войдут: Евгения Бухарова, Аркадий Волков, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий и Владимир Пястолов — их кандидатуры были поддержаны единогласно.

Помимо депутатов горсовета выбирать мэра Красноярска будут и пять человек, рекомендованных главой Красноярского края. Распоряжение о их назначении вчера вечером появилось в соцсетях. Правда, выпущено оно было от имени прежнего губернатора региона Виктора Толоконского. К тому же, на нем не было его подписи.

В этом списке значились:

и.о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов;

замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин;

начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов;

министр образования Светлана Маковская;

министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс согласовал и утвердил этот список.

Таким образом, теперь конкурсная комиссия полностью сформирована и может приступать к работе.

Напомним, что сегодня был последний день, когда горсовет должен был утвердить состав комиссии — предыдущая внеочередная сессия, посвященная этому вопросу, была сорвана рядом депутатов.

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Бухарова Евгения Борисовна Депутат Горсовета Красноярска, директор института управления, экономики и природопользования СФУ