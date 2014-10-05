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Красноярску утвердили комиссию для выборов мэра
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Красноярску утвердили комиссию для выборов мэра

5 октября 11:09
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Красноярский горсовет утвердил список депутатов, которые войдут в конкурсную комиссию по выборам главы города. Такое решение было принято народными избранниками сегодня на внеочередной сессии городского парламента.

В ее состав конкурсной комиссии войдут: Евгения Бухарова, Аркадий Волков, Вячеслав ГордеевАлександр Негруцкий и Владимир Пястолов — их кандидатуры были поддержаны единогласно.

Помимо депутатов горсовета выбирать мэра Красноярска будут и пять человек, рекомендованных главой Красноярского края. Распоряжение о их назначении вчера вечером появилось в соцсетях. Правда, выпущено оно было от имени прежнего губернатора региона Виктора Толоконского. К тому же, на нем не было его подписи.

В этом списке значились:

  • и.о. начальника управления губернатора края по организации взаимодействия с органами местного самоуправления Владимир Богданов;
  • замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрий Еханин;
  • начальник управления кадров и государственной службы губернатора края Леонид Кирсанов;
  • министр образования Светлана Маковская;
  • министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что и.о. губернатора Красноярского края Александр Усс согласовал и утвердил этот список.

Таким образом, теперь конкурсная комиссия полностью сформирована и может приступать к работе.

Напомним, что сегодня был последний день, когда горсовет должен был утвердить состав комиссии — предыдущая внеочередная сессия, посвященная этому вопросу, была сорвана рядом депутатов.

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Бухарова Евгения Борисовна
Бухарова Евгения Борисовна
Депутат Горсовета Красноярска, директор института управления, экономики и природопользования СФУ
Волков Аркадий Сергеевич
Волков Аркадий Сергеевич
Депутат Горсовета Красноярска
Гордеев Вячеслав Игоревич
Гордеев Вячеслав Игоревич
Депутат Горсовета Красноярска
Негруцкий Александр Сергеевич
Негруцкий Александр Сергеевич
Директор Красноярского кадетского корпуса имени А.И.Лебедя
Еханин Дмитрий Александрович
Еханин Дмитрий Александрович
И.о. министра природных ресурсов и экологии Красноярского края
Маковская Светлана Ивановна
Маковская Светлана Ивановна
Министр образования Красноярского края
Цыкалов Анатолий Григорьевич
Цыкалов Анатолий Григорьевич
Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края

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