Пьяный студент угнал иномарку и устроил аварию (видео)

В Зеленогорске инспекторы ДПС задержали 18-летнего студента, который угнал машину и попал на ней в ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, теперь парню грозит до 5 лет колонии.

Инцидент произошел накануне вечером. Внимание полицейских привлек автомобиль Toyota, у которого был разбит передний бампер. За рулем иномарки находился 18-летний парень, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования. Позже выяснилось, что водитель не имеет прав, машина ему не принадлежит и только что побывала в ДТП.

«Во время разбирательства в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей и без пострадавших, виновник случившегося с места происшествия скрылся. Инспекторы проверили причастность задержанного водителя к происшествию и доказали его виновность», — рассказали в ГИБДД.

Позже в полицию обратился хозяин иномарки, который заявил, что ее угнали. Студент рассказал, что просто хотел покататься с другом на чужой машине. 18-летнего парня уже привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, также против него возбудили уголовное дело. Роль второго парня в случившемся еще предстоит установить.

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