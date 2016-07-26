Красноярские спортсмены присоединились к экомарафону СГК

Осенний экомарафон общественной организации «Зеленая дружина СГК» при поддержке министерства экологии и рационального природопользования 4 октября подарил спортивному комплексу в Солнечном аллею «Сибирская сакура». К высадке деревьев присоединились добровольцы из спортивного клуба «Богатырь».

Мокрый снег не помешал дружинникам высадить вдоль фасада спорткомплекса «Солнечный» декоративные яблони Недзведского, которые славятся пышным и ярким цветением. Посадить деревья вышли тренеры и сотрудники спортивного учреждения, на помощь им пришли добровольцы «Зеленой дружины СГК». Специалисты по озеленению, принявшие участие в мероприятии, успокоили собравшихся: первый снег растает и станет источником дополнительной влаги для корневой системы, что увеличит шансы на успешную приживаемость деревьев.

Спортсмены из другого спортклуба — «Богатырь», расположенного неподалеку, тоже приняли участие в Экомарафоне, высадив около фасада своего здания рябины.

«У каждого участника наших акций свои резоны. Кого-то радует красота и эстетика зеленых насаждений, другим важнее вырастить свое собственное дерево и показать его своим детям, а некоторые просто любят садовые работы. Но какими бы ни были намерения наших добровольцев, неоспорим их вклад в оздоровление Красноярска. Каждое дерево или куст — это природный фильтр, который очищает воздух от пыли и загрязнений», — отметил руководитель «Зеленой дружины» Артём Речицкий.

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«Зеленая дружина СГК» популяризует высадку деревьев в Красноярске с 2015 года. На счету добровольцев — около 3 000 саженцев. Эта общественная организация действует во всех городах присутствия Сибирской генерирующей компании, и, кроме озеленения, занимается раздельным сбором отходов, организует утилизацию батареек и переработку макулатуры. Осенний этап экомарафона продолжится до середины октября.

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