Экспортная деятельность станет одной из ключевых тем Форума предпринимательства Сибири

C 19 по 21 октября в Красноярске пройдет 16-й межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. Ведущей темой этого года станет внешнеэкономическая деятельность и улучшение инвестиционного климата в регионах.

Участники обсудят перспективы развития экспортной деятельности, пройдет ряд стратегически важных заседаний при участии ключевых бизнес-фигур и политической элиты Красноярского края и других регионов России.

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Уже запланирован ряд семинаров, где будут обсуждаться возможности онлайн-торговли для экспортеров, государственные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и их влияние на состояние инвестиционного климата.

На форуме будет работать открытая переговорная площадка «Практика поддержки инвестиционных предложений в Красноярском крае: запросы предпринимателей». Также пройдет форсайт-сессия по развитию международного сотрудничества.

Форум предпринимательства Сибири пройдет в Красноярске 19-21 октября. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).

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