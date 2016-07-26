Дайджест Newslab.ru: Мэр, бардак и голые блогерши

Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов вдруг выбрался в центр города и очень удивился бардаку, который там творится. По итогам проверки ремонта на проспекте Мира он жестко раскритиковал подрядчиков и чиновников. Правда, на нашем форуме читатели решили, что в происходящем есть и доля его вины.

Топ-5 пикантных инстаграмов Красноярска (18+) Аккаунт в Instagram — это личная ярмарка тщеславия, где можно поделиться достижениями на работе, детьми, покупками, сокровенными мыслями о насущном и успехами из спортзала. Но кое-кто идёт дальше и размещает ТАКИЕ фото, что при всех их смотреть даже немного неловко. Собрали топ самых откровенных красноярских инстаграмов, которым точно нужна официальная пометка 18+.

Абонент «БелАЗ»: как «МегаФон» провел связь в угольный разрез Сегодня «интернет вещей» плотно вошел в нашу жизнь: даже банкоматы, промышленные датчики, а то и холодильники выходят в Сеть, чтобы обмениваться важными данными. Никакое современное производство не может работать без информационных технологий. Своевременное получение точной информации позволяет и оперативно принимать решения, и контролировать весь бизнес-процесс в реальном времени. Для того, чтобы убедиться в эффективности цифровизации, мы отправились на самый технологичный угольный разрез Кузбасса — «Черниговец», входящий в АО ХК «СДС-уголь».

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