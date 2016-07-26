«Зеленая дружина» высадила деревья в сквере Корнетовский

Сотрудники КТТК (Красноярской теплотранспортной компании, входит в энергохолдинг СГК) 5 октября высадили березы и рябины в сквере Корнетовский, через который проходит реверсивная теплотрасса. Мероприятие прошло в рамках осеннего экомарафона общественной организации «Зеленая дружина СГК» при поддержке министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В 2016 году Красноярская теплотранспортная компания завершила строительство реверсивной теплотрассы, которая объединила технологическим кольцом ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Это один из этапов большого проекта, направленного на повышение надежности системы теплоснабжения Красноярска и создание резерва для подключения новых потребителей. За каждый участок, где велось строительство, город получил от энергетиков компенсационные выплаты на восстановление благоустройства и зеленых насаждений. Кроме того, КТТК решила провести дополнительную работу по озеленению.

«Понимая, что мы сами живем в этом городе, мы взяли на себя дополнительную социальную ответственность и высаживаем деревья в районе нашей новой магистрали. Кроме того, мы берем на себя обязательства по уходу за саженцами, будем поливать их в течение двух лет, пока они не приживутся», — пообещал директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Перед высадкой специалисты КТТК разметили территорию, исключив озеленение в зоне, через которую проходит трубопровод. Непосредственно над теплотрассой высаживать деревья нельзя — разрастаясь, корневая система может разрушать бетонные лотки, где уложены трубы. И для деревьев такое соседство губительно — теплоэнергетики будут вынуждены их снести в случае ремонта.

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Весной теплоэнергетики вместе с «Зеленой дружиной СГК» высадили около насосной станции на острове Татышев ели, серебристые тополя и сирень, организовали регулярный полив, в результате такого ухода приживаемость саженцев составила 92 %. Этой осенью сотрудники предприятия Сибирской генерирующей компании выйдут еще на несколько озеленительных акций.

Экомарафон проводится «Зеленой дружиной СГК» с 2015 года. Благодаря этому в Красноярске появилось около 3 000 новых деревьев.

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