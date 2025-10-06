Медведи окружили Дивногорск

Полицейские предупреждают красноярцев и жителей края об участившихся случаях выхода медведей к людям. За прошедшие три недели жители сообщали о том, что в окрестностях города Дивногорска 14 раз встречали опасного хищника. После каждого заявления на место выезжали сотрудники полиции, которые обследовали территорию.

Появление медведей зафиксировано в ряде садоводческих товариществ и дачных массивов: «Дорожник-2» (село Овсянка), «Манская гора» (Дивногорск), «Жарки» (поселок Манский), «Мебельщик» в районе «тёщиного языка», «Судоподъемник» (Дивногорск), на дачных участках за рекой Листвянка, возле кафе «Вояж» за мостом в районе ГЭС, около кафе «Бирюса» на 86-м километре автодороги М54, в районе кафе «Изумруд» на 45-м километре автодороги Р257.

Собранную информацию об опасных животных полицейские передали в охотнадзор.

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Жителей края просят проявлять осторожность и сообщать о хищниках по телефону «02».

В полиции напоминают о том, что при встрече с медведем рекомендуется не паниковать, не поворачиваться к нему спиной, шуметь и постараться выглядеть «больше» медведя: встать на камень или бревно, поднять рюкзак над головой.

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