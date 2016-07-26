В Красноярском крае от укусов клещей умерло 7 человек

В 2017 году жители Красноярского края чаще страдали от укусов клещей. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, в текущем году с жалобами на присасывание опасных членистоногих обратилась почти 21 тысяча жителей, что практически на 6 тысяч человек больше, чем в 2016 году. Специалисты отметили, что среди пострадавших выросло количество детей: так, в этом году за помощью обратилось 3798 детей, что почти на 1000 больше, чем в прошлом году.

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Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в 2017 году от клещевого энцефалита в Красноярском крае умерли 7 человек. Всего же в 2017 году зафиксировали 231 случай этого заболевания, что на 116 случаев меньше, чем в прошлом году, когда болезнь диагностировали у 347 человек.

В целом сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что за прошедшие 10 лет в регионе наблюдается снижение заболеваемости клещевым энцефалитом.

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