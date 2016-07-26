У красноярского фермера родился еще один мутант (видео)

Житель поселка Сибиряк Красноярского края рассказал о странной аномалии, которую обнаружил на своем подворье. Фермер Василий Парфенов из Рыбинского района показал новорожденного поросенка, у которого, по словам мужчины, было две головы. Фермер рассказал, что накануне, когда поросенок только появился на свет, он обнаружил на спине животного странную опухоль. По словам мужчины, там у поросенка была не до конца оформленная вторая голова с парой глаз, которыми он даже моргал.

После осмотра животного ветеринар предположил, что это вариация сиамских близнецов. Врач посчитал, что отклонения могли быть вызваны экологией либо болезнью свиноматки во время беременности.

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Владелец странного поросенка рассказал, что это не первая аномалия среди животных на его подворье: около пяти лет назад собака родила щенка с тремя глазами.

Для фермера остается загадкой, почему в его хозяйстве появляются такие странные животные. Версию о том, что на мутацию могло повлиять соседство военного полигона, мужчина не поддерживает, считая, что это было слишком давно, ещё в советское время.

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