В Красноярске выступит Российский национальный оркестр

В рамках XI Красноярской ярмарки книжной культуры на сцене большого зала краевой филармонии выступит Российский национальный оркестр (РНО). Концерт будет посвящен поэме «Бабий яр» Евгения Евтушенко. Организатор события — Фонд Михаила Прохорова.

За дирижерский пульт Российского национального оркестра встанет главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц, неоднократно сотрудничавший с РНО. Дирижёр работает с лучшими коллективами Европы, Азии и Северной Америки, а в 2013 году был удостоен высшей британской награды в области классической музыки — премии для дирижёров от Королевского филармонического общества.

Солировать в 23-м концерте Моцарта будет блистательный молодой пианист — виртуоз Дмитрий Шишкин, который начал проявлять способности музыканта еще до того, как пошел в школу. В свои 25 лет он не раз становился лауреатом престижных международных премий.

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Евгений Евтушенко — один из символов хрущевской оттепели. Современники до сих пор называют его главным поэтом эпохи. Поэма «Бабий яр», посвященная массовым расстрелам гражданского населения во время Великой отечественной войны в урочище Бабий яр рядом с Киевом, была переведена на 72 языка и сделала Евтушенко всемирно известным. В 1962 году на основе поэмы Евтушенко титулованный композитор Дмитрий Шостакович создал свою знаменитую тринадцатую симфонию.

В исполнении примет участие Николай Диденко — обладатель редкого basso cantante (лирического «певучего» баса), лауреат премии «Грэмми».

Концерт Российского национального оркестра состоится 4 ноября в 19.30 в большом зале Краевой филармонии (пр. Мира, 2б). Продолжительность: 2 часа, 2 отделения.

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