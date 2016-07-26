На Красноярском интернет-форуме расскажут о самых современных веб-технологиях для бизнеса

12 октября в МВДЦ «Сибирь» в рамках выставки itCOM пройдет Красноярский интернет-форум-2017. Ведущие сибирские эксперты встретятся с владельцами бизнеса, руководителями компаний, начальниками отделов продаж и маркетологами, чтобы поделиться полезной информацией о текущих тенденциях в сфере веб-технологий и интернет-маркетинга.

На бесплатных семинарах участникам форума расскажут:

как обезопасить интернет-проект;

как увеличить посещаемость и продажи интернет-магазина;

как «подружить» дизайнера и копирайтера;

как эффективно продавать в социальных сетях;

как потенциального клиента превратить в постоянного;

как заставить услуги связи работать на ваш бизнес. Материалы по теме Изгнание рабочих стрессов с помощью виртуальной реальности предложат на форуме itCOM



В числе спикеров: Дмитрий Мартынов — директор веб-студии «Альфатим»; Дмитрий Гущин — руководитель первого безопасного хостинга «Оптибит»; Ирина Наговицына — руководитель представительства Mail.ru Group в Красноярске; Александр Марчуков — ведущий менеджер отдела продаж и обслуживания ТК «Телезон»; Геннадий Омышев — дизайнер, в прошлом арт-директор IDM agency, преподаватель Сибирской школы дизайна.

Для участия в форуме необходима только предварительная регистрация по ссылке.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19, ), конференц-зал № 1, выставочный павильон № 2.

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