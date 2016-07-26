Дайджест Newslab.ru за 6 октября: Отставки в правительстве

В краевом правительстве начались первые отставки. Свои посты покинут и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева и и. о. заместителя губернатора региона Инесса Акентьева. Все подробности — здесь.

Инновационный прорыв: от идеи до бизнеса за 30 дней Бывало ли у вас такое, что в голове нет-нет да и возникнет идея для своего бизнеса? Но, как говорят в Силиконовой долине: «Идея ничего не стоит без ее глубокой проработки». Придумать — это одно, а вот реализовать и монетизировать — совсем другое. Теперь у красноярцев появился шанс превратить свои идеи в реальные бизнес-проекты с помощью целой группы профессионалов и инвесторов.

«Хочу стать великим тренером»: 10-летний красноярец покоряет проект «Дети на льду» Зрители «Интерактивного ТВ» уже второй год наблюдают за участниками шоу «Дети на льду. Звезды». Это социальный и благотворительный телевизионный проект, где ребята со всех уголков страны могут заявить о себе. Самые талантливые спортсмены в возрасте 8-9 лет демонстрируют свое мастерство в фигурном катании. Проект задуман и реализован компанией «Ростелеком» совместно с Федерацией фигурного катания России.

«Меня никогда не признают за русского»: как Алексей в Ванкувер переехал. Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Алексей Скачков с супругой прожил в Канаде всего год, но за это время он успел поработать фотографом, бариста, сняться в массовке и даже поучаствовать в турнире по боксу.

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