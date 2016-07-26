«Работу и дружбу смешивать нельзя»: Усс оценил шансы Акбулатова на должность мэра (видео)

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал о шансах главы Красноярска Эдхама Акбулатова переизбраться на новый срок. И. о. губернатора отметил, что его давнее знакомство с действующим градоначальником не повлияет на переизбрание последнего: «У меня с Эдхамом Шукриевичем давние товарищеские отношения, я знаю его со многих сторон, — поделился Александр Усс. — Но работу и дружбу, как говорил Анатолий Петрович Быков, совмещать нельзя».

Глава региона допустил, что Акбулатов может вновь получить пост мэра, но тогда ему придется серьезно поработать, чтобы вернуть утраченное доверие жителей:

«Он вполне может претендовать на избрание на второй срок. Но при этом у него есть сложная профессиональная задача: он должен доказать людям и тем, кто за него будет голосовать, что из этих вещей будут извлечены уроки. Он должен резко измениться своими делами в первые месяцы и опровергнуть этот пессимизм».

Напомним, выборы нового градоначальника назначены на конец октября. Для участия в конкурсе на должность главы Красноярска подали документы 13 человек.

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Среди претендентов — действующий глава Эдхам Акбулатов, депутаты городского совета Владимир Владимиров и Владимир Егоров, а также и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин.

Как сообщали ранее источники Newslab.ru, Эдхам Акбулатов может потерять поддержку Александра Усса на грядущих выборах. Предполагалось, что Усс предложит свою кандидатуру для участия в конкурсе.

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