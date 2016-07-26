«Настроение упругое»: Усс рассказал о первом рабочем понедельнике

Сегодня, 2 октября, в большом зале правительства Красноярского края региональным чиновникам и депутатам представили исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, теперь уже бывшего спикера Законодательного собрания региона. Указ о назначении и.о. губернатора зачитал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

«В Красноярском крае — огромный потенциал, это один из самых развитых субъектов России. Только совместными усилиями мы сможем в непростой экономической обстановке решить те проблемы, которые сегодня стоят. Надеюсь, что доверие, оказанное президентом, Александр Викторович оправдает», — отметил Сергей Меняйло в своей речи.

Александр Усс, в свою очередь, поблагодарил президента: «Хочу выразить искреннюю благодарность президенту России за доверие, которое он оказал мне и жителям всего нашего региона. Я хочу поблагодарить и вас за поддержку, которую вы оказывали Красноярскому краю, и, надеюсь, мы будем ощущать ее впредь», — продолжил бывший спикер Законодательного собрания, обращаясь к представителю президента.

Материалы по теме Названа дата выборов нового спикера краевого парламента

Усс также поблагодарил ушедшего в отставку Виктора Толоконского, отметив, что он три года посвятил интенсивной работе во благо Красноярского края. «Уверен, у нас будет достаточно поводов поработать и на край, и на Сибирь, и на Россию», — продолжил Александр Усс.

Бывший спикер также рассказал о первом дне в новой должности: «В этом здании я не впервые, на работу я приехал в 8 утра. Как я уже говорил, есть такое упругое настроение».