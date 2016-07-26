Селфи-зеркало презентуют красноярцам на выставке информационных технологий itCOM

На выставке информационных технологий itCOM-2017 представят абсолютную новинку 2017 года — селфи-зеркало. Только 13 и 14 октября в МВДЦ «Сибирь» все желающие смогут сделать фотографии своего отражения, не используя смартфона.

«Всё предельно просто: гости подходят к стильному hi-tech зеркалу, видят свое отражение и выбирают максимально удобный ракурс для фото, — рассказали участники выставки. — Спустя мгновение на экране появляется обратный отсчет, затем происходит автоматическая съемка нескольких кадров. И уже через пару секунд в руках у человека оказываются качественные фотографии в брендированной рамке».

Помимо селфи-зеркала на интерактивной площадке можно будет поиграть в увлекательные KINEST-игры (управление экранными персонажами с помощью собственного тела) и гонки на смартфонах «Тряси и беги».

Выставка «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации» пройдет 12-14 октября. Интерактивная зона с селфи-зеркалом и KINEST-играми будет работать 13 и 14 октября на площадке кибертурнира GIGA GAMES-2017. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов,19).