«Правительство должно быть правительством»: Усс пообещал новые изменения во власти

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал об изменениях в структуре правительства региона, которые он намерен внедрить уже через месяц. По словам и. о. губернатора, структура управления краем будет приведена в соответствие с уставом: «Правительство должно быть правительством, как написано в Уставе. Губернатор не должен делить каждые три копейки в районах и давать непроработанные с министрами и правительством обещания».

По словам Александра Усса, инициатива нашла понимание среди членов правительства региона: «Глава краевого правительства Виктор Томенко это прекрасно понимает: я провел совещание, подчеркиваю — совещание, а не заседание с членами правительства, и мы договорились».

Глава региона рассказал, что в первую очередь изменения коснутся сферы ЖКХ и энергетики: «В ЖКХ нам нужно резко усилить инвестиционную активность. В этой связи Министерство экономического развития и инвестиционной политики края надо укреплять либо разделять», — отметил Александр Усс.

Напомним, после вступления в должность исполняющего обязанности губернатора края Александр Усс отправил в формальную отставку все правительство региона. Свое решение он объяснил требованием Устава Красноярского края.

6 октября по собственному желанию в отставку подали две высокопоставленные чиновницы: и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева и и. о. заместителя губернатора региона Инесса Акентьева.

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