Мобильный интернет в Норильске выходит на новый уровень

Сотовые операторы предлагают норильчанам новые возможности мобильного интернета. Выросли объемы, включенные в абонентскую плату, и скорость загрузки и передачи данных.

Обновленные тарифы и услуги стали доступны для жителей после того, как в Норильске был запущен широкополосный доступ в интернет. Напомним, из Нового Уренгоя в город была проложена трасса волоконно-оптической линии связи, которая начала работать в конце сентября.

Операторы, действующие в Норильске, готовы запустить обновленные тарифы с дополнительными возможностями для интернет-пользователей. Так, к к примеру, Tele2 с 11 октября за 350 рублей предложит абонентам 2 Гб мобильного интернета. Более «продвинутый» тариф оператора «Мой разговор» с абонентской платой в размере 500 рублей будет включать уже 5 Гб интернета, а «Мой онлайн», который идеально подойдет для пользователей смартфонов, — 12 Гб. Стоимость последнего предложения составит для абонентов 700 рублей в месяц. Оператором также предлагаются «тяжелые» пакеты объемом 30 Гб.

В каждом из тарифов, помимо объемов мобильного интернета, предусмотрено определенное количество минут на разговоры с клиентами других операторов и безлимитные звонки внутри сети. С запуском в Норильске широкополосного интернета исчезнет небольшая задержка, которая ранее возникала при разговорах с абонентами из других регионов. Еще одно положительное изменение для норильчан — сокращение времени ожидания отклика сервера (ping). Это важно при видеосвязи в мессенджерах, а также в онлайн играх.