В Красноярск приехали новые спецмашины для перевозки маломобильных горожан

1 октября в Красноярск из Нижнего Новгорода приехала первая партия специализированных автомобилей для перевозки маломобильных граждан в рамках проекта «Социальное такси», сообщили в пресс-службе городской администрации.

В восьми специальных автомобилях, созданных на базе Mercedes Sprinter Classic, оборудованы гидравлические подъёмники, еще два автомобиля имеют боковую загрузку (вместимость: 2 коляски и 7 посадочных мест). Также в Красноярске появится 1 автомобиль с задней загрузкой (вместимость: 2 коляски и 10 посадочных мест) и 5 автомобилей с задней загрузкой (вместимость: 2 коляски и 7 посадочных мест).

Комплектация машин предусматривает наличие кондиционеров, тахографов, спутниковую систему мониторинга транспорта системы ГЛОНАСС. Сидения оснащены ремнями безопасности и кнопками вызова водителя. Подъемники для инвалидных колясок обеспечивают грузоподъемность до 350 кг.

Водители специальных автомобилей уже прошли инструктаж по этике поведения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, им также рассказали о транспортировке особенных красноярцев на таких машинах.

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«На сегодняшний день к нам прибыли 4 автомобиля: 2 машины Mercedes Sprinter Classic и 2 легковые Lada Largus. Они уже осмотрены экспертами. Вторая партия машин прибудет к нам до конца октября», — рассказывает руководитель главного управления социальной защиты населения Наталья Береговая.

Городская служба «Социальное такси» оказывает услуги по перевозке граждан с ограниченными возможностями здоровья на базе городского центра социального обслуживания населения «Родник» с 2017 года.