«Гулял без обуви и в шортах»: пропавшего красноярского подростка нашли на ж/д путях

Транспортные полицейские обнаружили на железнодорожных путях находящегося в розыске 17-летнего жителя Ленинского района Красноярска. Как рассказали в пресс-службе Сибирского ЛУ МВД России, все произошло в минувшую пятницу, 6 октября, на территории железнодорожной станции Злобино (расположена на правом берегу Красноярска, рядом с улицами Семафорной и Транзитной.) Внимание стражей порядка привлек юноша, который был одет не по сезону, — он ходил по путям без обуви, в легкой спортивной кофте и шортах.

Парень признался, что поссорился с родителями, ушел из дома и решил самостоятельно добраться до Москвы, но в тот же день его разоблачили. При себе у него не было ни документов, ни денег, ни мобильного телефона. Вызванные полицейскими медики осмотрели подростка и сообщили, что его здоровье не вызывает опасений.

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«Выехавшие на место инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что юноша проживает в Красноярске, закончил обучение в коррекционной школе и в настоящее время находится в розыске как самовольно ушедший из дома. Соответствующее заявление в отдел полиции по месту жительства подали его родители. Сотрудники транспортной полиции отвезли юного красноярца в дежурную часть, нашли для него теплую обувь и одежду, а затем передали коллегам из территориального отдела полиции», — пояснили в пресс-службе.