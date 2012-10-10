Красноярский край признали относительно экономически стабильным

Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Красноярскому краю рейтинг А со стабильным прогнозом, который характеризуется высокой степенью ликвидности и относительно стабильной экономикой. Об этом сообщает правительство региона.

В агентстве поясняют, что присвоение этого рейтинга обусловлено высоким уровнем развития региональной экономики, высокой степенью самодостаточности доходной части бюджета, ростом операционного баланса и умеренной долей бюджета развития.

Помимо рейтинга АКРА у Красноярского края есть также оценки таких мировых агентств как Fitch, Standard&Poor’s и Moody’s, которые оценивают регион с 2007 года.

«Наличие нескольких кредитных рейтингов раскрывает объективные финансовые возможности Красноярского края, делает наш регион привлекательным и открытым для инвестиций и диалога с потенциальными инвесторами», — говорит и.о. министра финансов края Владимир Бахарь.