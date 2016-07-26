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В Красноярске при задержании сутенеров ранили СОБРовца
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В Красноярске при задержании сутенеров ранили СОБРовца

10 октября 10:50
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10 октября 15:58 Опубликовано видео ночной перестрелки сутенеров и СОБРовцев в Красноярске

В Красноярске полицейские задержали еще двух подозреваемых в организации занятий проституцией, рассказали 10 октября в пресс-службе ГУ МВД региона. Задержание проводили сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБРа (относится к войскам Росгвардии).

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Спецоперацию проводили сегодня ночью на проспекте Металлургов в микрорайоне Зеленая роща.

Стражи порядка установили местонахождение двоих подозреваемых, но при задержании они попытались скрыться на автомобиле Toyota. Один из них открыл окно и произвел несколько выстрелов из травматического оружия в приближающегося сотрудника Управления федеральной службы войск Национальной гвардии. Стражи порядка открыли ответную стрельбу и ранили злоумышленника. Его госпитализировали.

Перестрелка происходила ночью на проспекте Металлургов
Фото: vk.com/kraschp
В результате ранения получили два человека: СОБРовец и сутенер
Фото: vk.com/kraschp

«Все подозреваемые задержаны», — заявили в полиции.

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