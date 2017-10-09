Зеленая роща — окраинный жилой массив на северо-востоке Красноярска, построенный в 60-70-е годы. Несмотря на романтичное название, в 90-е «рощинских» хулиганов считали едва ли не самыми опасными в городе. И сейчас у района не лучшая слава. Прогуляйтесь с нами по Ульяновскому, Тельмана, Джамбульской и посмотрите, оправданы ли страхи перед Рощей.

Прежде тут простиралась Кардачинская степь, а в 20-годы XX века разместились военные лагеря. Здесь создавались воинские соединения, в том числе 119-я стрелковая дивизия и 78-я добровольческая бригада. Еще до войны для маскировки военного городка была посажена березовая роща. Не исключено, что она и дала название району.

Жилая застройка нынешней Рощи, честно говоря, уныла. В основном она состоит из пяти- и девятиэтажных панельных домов, построенных 40-50 лет назад, с редкими вкраплениями относительно новых кирпичных свечек. Среди плюсов района — развитая социальная инфраструктура. Тут есть всё — школы, детсады, парки, дома культуры, спортивные комплексы и много зелени.

Гуляя по Ульяновскому проспекту — рощинской набережной Енисея, мы встретили мужчину с коляской. Это местный житель — молодой отец Павел. Вот что он нам рассказал о Зеленой роще.

«В 90-е по району бродили банды по 40 человек, из-за них, конечно, было неспокойно и страшно. Позднее ситуация улучшилась, стало более безопасно. В последние годы деградация снова усиливается, потому вечером в район лучше не заезжать».

Новости из Зеленой рощи, и правда, неспокойные: то банда подростков нападает на сверстников, то безработный громит павильон и палит из «Сайги», то строители прямо среди бела дня устраивают смертельные разборки.

«Зеленая роща — отдаленное место. Я работаю в центре, езжу на маршрутке, на дорогу трачу 2 часа. Администрация почти не обращает внимания на район, даже траву не стригут летом», — жалуется Павел.

Еще один рощинский признак — любовь молодежи к спорту, определившая местный дресс-код. Ведь ни в одном другом районе — а мы уже побывали в Черемушках, Водниках, на Калинина и Причале — нам не встречалось так много парней в тренировочных штанах! А в Роще они, кажется, есть на каждой улице, в каждом дворе.

«У кого были деньги — уехали. На их место селятся приезжие из ближнего зарубежья или не самые приятные и благополучные соотечественники. Есть целые кварталы, где трудно встретить интеллигентное лицо. Знаю примеры, когда спиваются целыми подъездами или даже домами. Вереницы алкоголиков, которые пытаются найти опохмел, — типичная картина для рощинского утра. А вечером они же ошиваются возле ларьков и „стреляют“ мелочь у прохожих».

И правда, прогулка по Зеленой роще выходным осенним днем была бы приятным мероприятием — красивый берег, скверы и дворы с цветниками радуют глаз, — но впечатление портят то спортивный парень с недобрым взглядом, то пьяный, ищущий в каждом прохожем собутыльника.

Если вам понравился этот фоторепортаж, поглядите наши походы в другие районы Красноярска. Мы уже много где были: вот, например, Бумстрой, Академгородок и Южный берег.

Интернет-газета Newslab.ru