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«У кого были деньги — давно отсюда уехали»: признания жителя Зеленой Рощи

«У кого были деньги — давно отсюда уехали»: признания жителя Зеленой Рощи

Интернет-газета Newslab.ru
09.10.2017
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Прежде тут простиралась Кардачинская степь, а в 20-годы XX века разместились военные лагеря. Здесь создавались воинские соединения, в том числе 119-я стрелковая дивизия и 78-я добровольческая бригада. Еще до войны для маскировки военного городка была посажена березовая роща. Не исключено, что она и дала название району.

Жилая застройка нынешней Рощи, честно говоря, уныла. В основном она состоит из пяти- и девятиэтажных панельных домов, построенных 40-50 лет назад, с редкими вкраплениями относительно новых кирпичных свечек. Среди плюсов района — развитая социальная инфраструктура. Тут есть всё — школы, детсады, парки, дома культуры, спортивные комплексы и много зелени.

Одна из жемчужин микрорайона — набережная на Ульяновском проспекте.
Отсюда открывается отличный вид на бывшую Ладейку, Бумстрой и Причал — мы писали о них раньше, ...
... и на полуразрушенный технический мост на Татышев, сооруженный около 40 лет назад для строительства водозабора на острове.
У самого края воды уже много лет стоит недоделанная база отдыха «Орлиха», строительство которой приписывают Анатолию Быкову.
Золотые львы приглашают любителей культурно отдохнуть в кафе на берегу.
Это Гвардейский парк. Считается, что отсюда начался микрорайон «Зеленая роща».
Недавно тут построили огромную футбол-арену «Енисей».
В парке есть даже бассейн под открытым небом. Он прячется за забором. Можно только в щелочку поглядеть. Похоже, воды в нем давненько не было.

Гуляя по Ульяновскому проспекту — рощинской набережной Енисея, мы встретили мужчину с коляской. Это местный житель — молодой отец Павел. Вот что он нам рассказал о Зеленой роще.

«В 90-е по району бродили банды по 40 человек, из-за них, конечно, было неспокойно и страшно. Позднее ситуация улучшилась, стало более безопасно. В последние годы деградация снова усиливается, потому вечером в район лучше не заезжать».

Новости из Зеленой рощи, и правда, неспокойные: то банда подростков нападает на сверстников, то безработный громит павильон и палит из «Сайги», то строители прямо среди бела дня устраивают смертельные разборки.

Быковского, 9. Говорят, это первая пятиэтажка в Роще. Она построена в 1961 году. Выглядит ветхой: стены треснули и скреплены скобами, кирпичная кладка местами переложена, неряшливо укреплен фундамент.
А эти грустные красавцы — из 1970-х. На крыше наполовину развалившаяся советская реклама кино. Раньше по соседству располагался кинотеатр «Победа». Его мы увидим позже.
Просто приоткрытая дверь в никуда.
Дворовый пес даже во сне караулит скамейку и стол — место встречи местных маргиналов.
А это рощинская находка — загончик для сушки белья. Они тут почти в каждом дворе. Вы видели такие где-нибудь, кроме Рощи?
Многие дворы отремонтированы и оснащены детскими городками. Но детям больше по душе куча песка у мусорки с голубятней.

«Зеленая роща — отдаленное место. Я работаю в центре, езжу на маршрутке, на дорогу трачу 2 часа. Администрация почти не обращает внимания на район, даже траву не стригут летом», — жалуется Павел.

Еще один рощинский признак — любовь молодежи к спорту, определившая местный дресс-код. Ведь ни в одном другом районе — а мы уже побывали в Черемушках, Водниках, на Калинина и Причале — нам не встречалось так много парней в тренировочных штанах! А в Роще они, кажется, есть на каждой улице, в каждом дворе.

«Спортзал» — конечная остановка первого троллейбусного маршрута в Советском районе, открытого в 1970 году, и не только его.
А это Сквер космонавтов. Шафраны уже выкопали и скоро увезут — осень... Но символ покорения космоса на месте.
Горка в Сквере космонавтов. Такие кресла можно найти в каждом районе города. Возможно, они бессмертны. Ведь это фото сделано на следующий день после городского субботника.
Недавно отремонтированный ДК КрАЗа. Хорошо, что сохранили советский декор.
Пони пасутся за киоском.
Новгородская и Джамбульская в основном застроены общежитиями, заполненными разношерстной публикой, — это самые страшные места в районе.
Продукты и помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию под рукой.
Но вот душ есть не во всех комнатах общежитий. Потому неподалеку стоит еще советских времен баня с бассейном и давно погасшей неоновой вывеской.

«У кого были деньги — уехали. На их место селятся приезжие из ближнего зарубежья или не самые приятные и благополучные соотечественники. Есть целые кварталы, где трудно встретить интеллигентное лицо. Знаю примеры, когда спиваются целыми подъездами или даже домами. Вереницы алкоголиков, которые пытаются найти опохмел, — типичная картина для рощинского утра. А вечером они же ошиваются возле ларьков и „стреляют“ мелочь у прохожих».

И правда, прогулка по Зеленой роще выходным осенним днем была бы приятным мероприятием — красивый берег, скверы и дворы с цветниками радуют глаз, — но впечатление портят то спортивный парень с недобрым взглядом, то пьяный, ищущий в каждом прохожем собутыльника.

5 признаков того, что вы оказались не в самом благополучном районе. Первый: вас преследует реклама социальных приютов.
Второй: кинотеатр в районе переделали под миграционный центр (Устиновича, 1, тот самый бывший кинотеатр — сперва «Победа», затем «Чайка»).
Третий: вокруг много ломбардов.
Четвертый: есть хотя бы один пункт скупки металлолома.
Пятый: на улице вы встречаете того, кто, похоже, уже сдал все, что можно, в ломбарды и пункты скупки металла, сбежал из социального приюта и теперь бродит по району, собирая бутылки.

Если вам понравился этот фоторепортаж, поглядите наши походы в другие районы Красноярска. Мы уже много где были: вот, например, Бумстрой, Академгородок и Южный берег.

Интернет-газета Newslab.ru

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