В Красноярском крае 46-летний мужчина надругался над беспомощной 6-летней соседкой

46-летнего жителя Саянского района Красноярского края уличили в совершении насильственных действий в отношении ребенка, сообщили в ГСУ СК региона.

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Днем 8 октября мужчина пригласил домой 6-летнюю девочку и совершил преступление. Пострадавшая рассказала об этом родителям и сестре, после чего злоумышленника задержали. «Девочка согласилась зайти в гости к мужчине по причине того, что видела его не единожды, так как они являлись соседями», — пояснили следователи.

В настоящее время с ребенком работает психолог. Против мужчины возбудили уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу. За насилие над ребенком педофилу грозит от 12 до 20 лет колонии.