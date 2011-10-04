Красноярцам показали, как снизятся выбросы после модернизации ТЭЦ-1 (видео)

Жителям краевого центра рассказали, как изменится Красноярская ТЭЦ-1 после модернизации. Видеоролик представила Сибирская генерирующая компания.

В этом году на теплоэлектроцентрали началась масштабная экологическая модернизация, она включает в себя два этапа. Первый — возведение новой трубы высотой 270 метров, которая заменит три действующие трубы ТЭЦ (две по 105 и одну 120 метров). Сейчас специалисты уже провели работы по исследованию грунта, а также выбрали возможные места под строительство.

Благодаря новой высотной трубе выбросы будут попадать в верхние слои атмосферы, где всегда присутствуем ветер, а значит уровень рассеивания очень высок.

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Второй этап включает в себя установку на один из котлов станции пилотного электрофильтра с эффективностью очистки не менее 99 %. В дальнейшем такое оборудование планируют установить и на других котлах.

Итогом же всех экологических мероприятий станет снижение общего уровня выбросов станции на 25 %.