За новые деревья на Николаевской сопке заплатят 26,5 млн рублей

В Красноярске объявили торги на высадку деревьев взамен срубленных на Николаевской сопке. Согласно документам на сайте госзакупок, работы по проведению компенсационных посадок оценили в 26,5 млн рублей. Новые деревья высадят вместо вырубленных на трех объекта Универсиады: «Академии зимних видов спорта», спорткомплексе «Сопка» и спортивно-тренерском блоке «Лыжный».

В документах указано, что вместо срубленных деревьев подрядчику предстоит высадить саженцы березы, осины, сосны, ивы, яблони, черемухи, а также дерен и дрок. Работы финансируются за счет краевого и федерального бюджета.

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, на каждый из объектов выделяется отдельное финансирование. Вокруг спортивно-тренерского блока «Лыжный» предстоит высадить 3790 деревьев и кустарников, на эти работы выделят 3 065 604,00 руб.

На озеленение «Академии зимних видов спорта» выделят 8 839 810,00 руб., на эти деньги высадят 13 806 деревьев и кустарников.

Самое большое финансирование запланировано для компенсационных посадок вокруг спорткомплекса «Сопка», на котором предполагается высадить меньше всего деревьев. Здесь на высадку 4082 деревьев выделят 14 682 529,00 руб. Средняя стоимость одного дерева при таких работах составит около 3600 руб.

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Заказчиком работ является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», которое подчиняется Министерству строительства и ЖКХ Красноярского края. Там корреспонденту Newslab.ru не смогли оперативно объяснить, чем обусловлена разница в финансировании озеленения объектов, пообещав предоставить ответ позже.

Добавим, итоги аукциона подведут 10 октября, подрядчику подготовить почву, высадить деревья и обеспечить уход за ними.