Врио губернатора обсудил с депутатами Госдумы краевой бюджет и развитие региона

Врио губернатора Александр Усс встретился с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которые представляют Красноярский край, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во встрече приняли участие сенатор от Красноярского края Валерий Семенов, депутаты Госдумы Артур Чилингаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина, Сергей Натаров, Петр Пимашков, Юрий Швыткин, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края — министра финансов края Владимир Бахарь, руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Елена Шамахова.

В настоящий момент ведётся активная подготовка проектов бюджетов всех уровней на 2018-2020 годы. В связи с этим участники встречи обсудили текущее исполнение и предстоящую корректировку краевого бюджета, итоги социально-экономического развития региона и прогноз на предстоящие три года.

В ходе встречи также обсуждался порядок взаимодействия руководства территории и депутатов Госдумы по предоставлению дополнительных средств на благоустройство Красноярска в связи с предстоящей Универсиадой, снос аварийного и ветхого жилья, подготовку к празднованию 400-летия Енисейска, реализацию территориальной программы госгарантий медицинской помощи, исполнение полномочий, переданных с федерального на региональный уровень, транспортную доступность северных территорий и другие.

Обращаясь к депутатам, Александр Усс отметил, что сейчас финансово-экономическая ситуация в крае достаточно стабильная.

«Мы имеем сбалансированный бюджет. По основным показателям, характеризующим наш главный финансовый документ, мы относительно других регионов Сибири имеем передовые позиции — применительно к российским показателям, входим в десятку, поэтому все в целом благополучно. Что касается государственного долга и его структуры, то наша важнейшая задача — добиваться, чтобы там было больше кредитов Минфина РФ», — подчеркнул врио губернатора.

Он также пояснил, что несмотря на тенденцию к сокращению дефицита бюджета, в следующем году этот процесс может быть приостановлен в связи с решением важнейших задач — дальнейшим исполнением указов президента РФ. Это связано с повышением заработной платы, подготовкой к Универсиаде, ростом расходов на содержание бюджетных учреждений.

Проект закона края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» должен быть внесён в Законодательное Собрание края до 15 октября. «Радикальных правок в нем не будет, должна быть преемственность», — сказал глава региона.

Врио губернатора края предложил депутатам Госдумы и сенаторам максимально использовать свой потенциал для отстаивания интересов региона совместно с краевым правительством на федеральном уровне. Участники встречи выразили готовность активизировать совместную работу в соответствии с теми задачами, которые были обозначены главой региона.

Семенов Валерий Владимирович Член Совета Федерации ФС РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»