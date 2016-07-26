В Красноярск идет похолодание

После непродолжительного тепла в Красноярске ожидается похолодание со снегом: если в начале этой недели уличные градусники горожан поднимались до +6..+8°C, то со второй ее половины столбики термометров едва будут преодолевать отметку в 0 °C.

В среду днем синоптики обещают еще относительно комфортную температуру: +5..+7 °C. В ночь на четверг ожидается +1 °C. Завтра днем воздух прогреется до +2..+3 °C. В оба дня возможен снег с дождем.

Холоднее всего будет в пятницу, когда западный ветер сменится северо-восточным. Ночью 13 октября Гидрометцентр обещает −3 °C, а днем — до +1 °C.

Согласно предварительным данным, на выходных дневная температура снова повысится до +6 °C, но ночные заморозки не отступят — синоптики прогнозируют до −4 °C . На следующей неделе они по-прежнему обещают потепление до +9 °C.

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