Красноярских автолюбителей призвали поменять шины

Сотрудники ГИБДД попросили красноярцев сменить летнюю резину на колесах.

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В пресс-службе дорожной полиции напомнили, что за минувшие сутки во многих районах края выпал снег.

«В Ермаковском, Ачинском, Шарыповском и Балахтинском районах отмечалась неблагоприятная обстановка: обильный снегопад, ограниченная видимость, гололед. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам движения и оперативное реагирование на изменение ситуации», — отметили в пресс-службе.

Тем водителям, которым необходимо выезжать на загородные трассы, сотрудники дорожной полиции посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю, быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим, учитывая фактические метеоусловия. Водителям с небольшим стажем управления автомобилем, сотрудники ГИБДД советуют, по возможности, воздержаться от дальних поездок.