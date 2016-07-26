В Зеленогорске стартовали акции по профилактике ВИЧ с бесплатным тестированием

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» начал цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД в Зеленогорске. Акции проходят в торговом центре «Манежный» и техникуме промышленных технологий и сервиса 11 и 12 октября.

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Специалисты Краевого Центра СПИД делятся с населением города полезной информацией о защите от инфекции. Основным этапом акции станет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ для всех желающих.

«В Красноярском крае каждый сотый живет с ВИЧ. Каждый день в крае заражаются 14 человек, каждый час в России заражаются 10 человек. Если в Вашей жизни были: сексуальный контакт без презерватива, употребление наркотиков, инфекции передающиеся половым путем, пирсинг или татуировки, обрезной маникюр, переливание крови или оперативные вмешательства, сдайте тест на ВИЧ», — рекомендуют в Центре.

Напомним, профилактические мероприятия проходят в разных районах края. За два месяца специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городах Канск, Норильск и Дудинка.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.