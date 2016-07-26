На Форуме предпринимательства Сибири бизнесменов ждут семинары и экскурсии по центрам инжиниринга

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет 16-й межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. Главной темой Форума станут вопросы развития внешнеэкономической деятельности и улучшения инвестиционного климата в регионах.

Особое внимание участники форума уделят обсуждению мер поддержки малых и средних предприятий, работающих в высокотехнологичных сегментах экономики. На Форуме пройдет семинар «Региональные центры инжиниринга как инструмент государственной поддержки производственных предприятий региона». На сегодняшний день в Красноярском крае созданы три региональных центра инжиниринга: «Горно-металлургические технологии», «Полимерные композиционные материалы и технологии», «Биотехнологии и глубокая переработка растительного сырья».

В ходе семинара специалисты рассмотрят перспективы усовершенствования систем выявления «точек роста» среди производственных предприятий, технологически готовых к развитию и взаимодействию с крупным бизнесом. Кроме того, к обсуждению представят методики оценки и снижения инвестиционных рисков при реализации проектов предприятий малого и среднего бизнеса, а также вопросы оказания комплексной консультационной поддержки производственным предприятиям.

Одним из ключевых мероприятий Форума станет семинар «Приоритетные направления Национальной технологической инициативы — вектор развития молодежного технологического предпринимательства». В ходе обсуждения участники затронут актуальные вопросы, касающиеся рынков НТИ, роли образовательных и научных организаций в реализации проектов в сфере НТИ, а также рассмотрят вопросы эффективности государственных инструментов поддержки технологических проектов молодежи и их инвестиционная привлекательность.

«Задача КРИТБИ как регионального института развития малого и среднего технологического развития — создать все необходимые условия для развития наукоёмких компаний региона. Важная часть этой работы — проведение образовательных мероприятий с привлечением ведущих российских экспертов, которые являются носителями передовых знаний и компетенций», — рассказал исполнительный директор Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора Антон Нарчуганов.

Также в рамках Форума в Красноярске пройдут экскурсии по объектам инновационной структуры Красноярского края, предоставляющим технологические сервисы для малого и среднего бизнеса.

На первой экскурсии бизнесмены региона посетят Центр прототипирования КРИТБИ, а также региональный центр инжиниринга «Полимерные композиционные материалы и технологии», расположенный на площадке Промышленного парка в ЗАТО Железногорск.

Центр прототипирования оснащен современным оборудованием и осуществляет инженерную и производственно-технологическую поддержку малого и среднего бизнеса. В нем красноярским предпринимателям помогут создать полноразмерный и точный опытный образец необходимого изделия. Региональный центр инжиниринга «Полимерные композиционные материалы и технологии» является мощной производственной базой для оказания поддержки высокотехнологичным компаниям, работающим в области новых материалов, космических и ядерных технологий, информационно-телекоммуникационных систем, радиоэлектроники и приборостроения, энергоэффективности и энергосбережения.

Материалы по теме Полимеры будущего Зачем красноярский производитель геосинтетиков создает собственный промпарк

Затем участники посетят Региональный центр инжиниринга «Биотехнологии и переработка растительного сырья», который находится в Федеральном исследовательском центре «Красноярский научный центр СО РАН». Одной из основных задач Центра является развитие лесного и агропромышленного комплексов региона путем внедрения наиболее перспективных инновационных биотехнологий на предприятиях малого и среднего бизнеса Красноярского края.

Финальной точкой экскурсии станет Дивногорск, где расположен Центр сертификации, стандартизации и испытаний новых материалов (ЦССИ). Здесь оказывают услуги в области подтверждения соответствия, стандартизации и проведения испытаний материалов, изделий и конструкций. ЦССИ также является единственным в крае территориальным отделением системы добровольной сертификации продукции наноиндустрии «Наносертифика».

По завершению экскурсии всех участников доставят в Красноярск.

Мероприятия являются бесплатными. Для участия в экскурсии необходимо до 16 октября оставить заявку в приемной КРИТБИ по телефону 8 (391) 201-77-77 или направить письмо на электронный адрес: info@kritbi.ru.