Бизнесменов научат успешной экспортной деятельности на Форуме предпринимательства Сибири

С 19 по 21 октября в Красноярске пройдет XVI Форум предпринимательства Сибири. Главной темой форума этого года станет внешнеэкономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в регионе. Для специалистов проведут ряд семинаров и тренингов по экспортной деятельности. В качестве спикеров выступят ведущие эксперты и бизнес-тренеры России.

19 октября пройдёт семинар «Возможности онлайн-торговли для предпринимателей-экспортёров». Автор и ведущий семинара — Иван Суханов (Хабаровск), тренер Образовательного проекта РЭЦ, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края.

Эксперт раскроет понятие трансграничной интернет-торговли, расскажет о моделях и способах ведения экспортной торговли, маркетинге и продажах. Также семинар предполагает решение практических кейсов: выбор способа продвижения, подготовку бизнеса к онлайн-экспорту, анализ моделей торговли предприятий.

Кроме того, 20 октября состоится бесплатный семинар-практикум «Деловые коммуникации в экспортной деятельности». Красноярским предпринимателям расскажут, как правильно составить деловое письмо, как вести телефонные переговоры, как работать на выставочном стенде и о многом другом. Семинар проведет его автор и ведущая Светлана Балакирева (Москва), тренер Образовательного проекта РЭЦ, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Технологии внешнеторговых сделок» Всероссийской академии внешней торговли при минэкономразвития РФ.

Материалы по теме «На словах всё просто — купил, развез, продал»: подводные камни оптового бизнеса Особенности своего дела в сфере продовольствия

К участию в семинарах приглашают предпринимателей, собственников, руководителей и специалистов экспортно-ориентированных компаний. Участие в семинарах бесплатное, слушателям необходимо лишь самостоятельно зарегистрироваться на сайте и пройти входное тестирование.

Записаться на семинар можно по телефону: 8(391) 265-44-32 (доб. 050 или 042), а также направив заявку по е-mail: export@agpb24.ru. В заявке необходимо указать название семинара, ФИО, название и организационно-правовую форму компании, телефон и адрес электронной почты.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Подробная программа форума по ссылке.