В Красноярске отметят 500 дней до старта Зимней универсиады

18 октября останется ровно 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия.

Горожан приглашают принять участие в проекте «Подарки своими руками», в рамках которого любой желающий может изготовить сувениры для спортсменов и гостей Зимней универсиады-2019. В 13.00 состоится открытие выставочного стенда в молодежном центре Красноярска «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42), где будут представлены первые сувениры. Чтобы принять участие в проекте, нужно изготовить подарок на тему Студенческих игр и принести его в пункт сбора. Подробная информация о точках приема сувениров будет опубликована на сайте Универсиады.

Для школьников Красноярска пройдут «Уроки Зимней универсиады-2019». Это второй модуль образовательных мероприятий, инициированных Дирекцией Зимней универсиады-2019 для учащихся общеобразовательных учреждений Красноярска. На занятиях школьники смогут детально ознакомиться с видами спорта, которые включены в спортивную программу Студенческих игр, а также узнать об именитых спортсменах и послах игр. Всего в рамках проекта будут задействованы 6 школ.

В этот день уроки проведут в Сибирском федеральном университете и гимназии № 9 призеры и чемпионы Олимпийских игр: двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев.

Кроме того, 18 октября в Фанпарке «Бобровый лог» состоится масштабный праздник для красноярцев и гостей города, организованный Дирекцией Зимней универсиады-2019 и компанией «Норникель» — генеральным партнером Студенческих игр.

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Так, в 17.00 гости праздника смогут принять участие в запуске часов обратного отсчета до Зимней универсиады-2019, которые станут вторым подобным арт-объектом Студенческих игр и новой достопримечательностью Фанпарка. Затем участники мероприятия станут зрителями театрального представления, выступления популярных музыкальных групп, смогут посетить фотозоны и развлекательные площадки.

Гостей ждут выступления театрального проекта «Театр на крыше», который покажет спектакль «Психея», музыкальных групп «Лаймбридж» и «Дискотека Авария», а также стендап-шоу от резидента телепроекта StandUp на канале ТНТ Славы Комиссаренко. Также к празднику присоединятся в режиме онлайн студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.