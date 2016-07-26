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В Красноярске отметят 500 дней до старта Зимней универсиады
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В Красноярске отметят 500 дней до старта Зимней универсиады

11 октября 11:07
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18 октября останется ровно 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия.

Горожан приглашают принять участие в проекте «Подарки своими руками», в рамках которого любой желающий может изготовить сувениры для спортсменов и гостей Зимней универсиады-2019. В 13.00 состоится открытие выставочного стенда в молодежном центре Красноярска «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42), где будут представлены первые сувениры. Чтобы принять участие в проекте, нужно изготовить подарок на тему Студенческих игр и принести его в пункт сбора. Подробная информация о точках приема сувениров будет опубликована на сайте Универсиады.

Для школьников Красноярска пройдут «Уроки Зимней универсиады-2019». Это второй модуль образовательных мероприятий, инициированных Дирекцией Зимней универсиады-2019 для учащихся общеобразовательных учреждений Красноярска. На занятиях школьники смогут детально ознакомиться с видами спорта, которые включены в спортивную программу Студенческих игр, а также узнать об именитых спортсменах и послах игр. Всего в рамках проекта будут задействованы 6 школ.

В этот день уроки проведут в Сибирском федеральном университете и гимназии № 9 призеры и чемпионы Олимпийских игр: двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев.

В Красноярске отметят 500 дней до старта Универсиады
Фото: пресс-служба Дирекции Универсиады-2019 года

Кроме того, 18 октября в Фанпарке «Бобровый лог» состоится масштабный праздник для красноярцев и гостей города, организованный Дирекцией Зимней универсиады-2019 и компанией «Норникель» — генеральным партнером Студенческих игр.

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Так, в 17.00 гости праздника смогут принять участие в запуске часов обратного отсчета до Зимней универсиады-2019, которые станут вторым подобным арт-объектом Студенческих игр и новой достопримечательностью Фанпарка. Затем участники мероприятия станут зрителями театрального представления, выступления популярных музыкальных групп, смогут посетить фотозоны и развлекательные площадки.

Гостей ждут выступления театрального проекта «Театр на крыше», который покажет спектакль «Психея», музыкальных групп «Лаймбридж» и «Дискотека Авария», а также стендап-шоу от резидента телепроекта StandUp на канале ТНТ Славы Комиссаренко. Также к празднику присоединятся в режиме онлайн студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Устюгов Евгений Романович
Устюгов Евгений Романович
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону
Ростовцев Павел Александрович
Ростовцев Павел Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр

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