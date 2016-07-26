Дайджест Newslab.ru за 11 октября: Выбери меня!

Сегодня кандидаты в мэры Красноярска презентовали специальной комиссии свои предвыборные программы. У кого-то получилось интересно и познавательно, у кого-то не очень. Оценить их уровень ответственности и желания «порулить» Красноярском можно в нашем сюжете.

Как правильно вызывать скорую помощь. Краткий гид За суточную смену каждый диспетчер скорой в Красноярске принимает от 150 до 200 вызовов, на которые требуется отправить бригаду. Ещё 50 обращений приходится на консультации, баловство или просто звонки сумасшедших. Задача диспетчера: собрать информацию, оценить тяжесть ситуации и выбрать профиль бригады, которая отправится на место. Мы узнали из первых рук о том, как нужно правильно обращаться в скорую, чтобы сэкономить драгоценное время и получить необходимую помощь.

Работа риэлтора: плюсы и минусы Куда пойти работать? Такие мысли посещают, пожалуй, процентов 70 трудоспособного населения. Причина проста — кто-то ищет первую работу, кто-то хочет сменить сферу деятельности. У вас есть два варианта: можно сидеть и ждать, когда позвонит работодатель по размещенному на сайте резюме, а можно начать активные поиски.

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