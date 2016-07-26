Красноярцы стали реже брать напрокат детские автокресла

В Красноярске подвели итоги работы пункта проката детских автомобильных кресел. Напомним, социальный проект «Безопасность напрокат» запустили сотрудники ГИБДД и представители общественной организации в начале июля 2017 года. Тогда красноярцы передали в центр 8 детских удерживающих устройств, среди которых — 2 автолюльки. Любой желающий бесплатно мог взять детское удерживающее устройство на две недели.

Проект оказался востребованным среди автомобилистов, в первый же день красноярцы разобрали все автокресла.

За три месяца работы пункта проката его услугами воспользовались 60 жителей Красноярска и соседних районов. В ГИБДД отметили, что в настоящее время ажиотаж немного спал, и предположили, что это связано с окончанием летнего сезона.

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Добавим, 11 октября автополицейские провели для красноярцев урок «шоковой терапии». На нем нейрохирурги и травматологи продемонстрировали родителям, к чему может привести неправильное применение детских удерживающих устройств.

Пункт проката находится на у. Брянской, 23 «Б», узнать о наличии автокресла можно по телефону: 208-33-88.