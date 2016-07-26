Красноярские топ-менеджеры предпочли отдыхать в России

Прошедшим летом путешествия по России и заграничные поездки пользовались практически одинаковой популярностью среди красноярцев. Об этом сообщили аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Специалисты спросили сотрудников компаний Красноярска о том, как они отдохнули в этом году.

Оказалось, что летом отдыхали 71% жителей Красноярска, 4% еще планируют пойти в отпуск, а 14% там не были и не собираются. Половина участников опроса отметила, что отдохнуть удалось, и отпуск прошел даже лучше, чем ожидалось. Каждый четвертый в отпуске успел соскучиться по коллегам и любимой работе, а вот каждый десятый подумывал об увольнении. Женщины оказались довольнее мужчин качеством отдыха: 52% против 44%.

Заграничные поездки были наиболее популярны среди красноярских медиков и маркетологов, а 47% топ-менеджеров провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране. Тех, кто выбрал походы и загородные пикники, больше всего оказалось среди юристов и в ИТ. Каждый четвертый начинающий специалист отдохнул дома на диване или у компьютера. Столько же производственников успели сделать ремонт за время отпуска.

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Каждый десятый красноярец, который не был в отпуске, признался, что решил сэкономить на будущую длительную поездку. 22% решили просто не терять в зарплате, поэтому не стали отдыхать, каждый четвертый не смог оставить на коллег работу, потому что ее слишком много.

При этом 45% признались, что не смогли себе позволить поехать куда-нибудь, поэтому не пошли в отпуск.