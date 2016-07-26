В красноярском дендропарке высадили ели из Северной Америки

В красноярском микрорайоне Покровский продолжается формирование уникального дендросада, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В зеленом парке высадят растения Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки и даже «аптекарский огород» — всего 1 084 зелёных насаждений, из них 226 деревьев. Дендросад займет около гектара земли, а его особенностью станет отсутствие газонов: на место привычной зелёной травы придёт почвопокровная, которая буквально укрывает территорию парка, подавляя сорняки. Накануне здесь были произведены очередные посадки.

«На этот раз мы посадили здесь деревья из Северной Америки — ель колючую. Дендропарк разделён на географические зоны. Так, в зоне Сибири в скором времени появятся лиственницы и яблони. В зоне Дальнего Востока, на центральной клумбе, уже растёт орех маньчжурский. Ещё одной особенностью дендросада станет тропиночная сеть. Разрабатывая проект, мы учли опыт озеленения ранее реализованных проектов: сквер „Тихий“, бульвар по улице Карла Маркса, 49», — рассказала доцент кафедры дендрологии Сибирского государственного университета науки и техники им. академика М. Решетнева Татьяна Аксянова.

Над проектом будущего дендросада работала целая команда, в составе которой — преподаватели и студенты опорного вуза, педагоги и учащиеся школы № 153, а также жители микрорайона.

«Мне нравится, что сад обустраивается именно в этом месте. Раньше здесь был пустырь, вечная автомобильная парковка, мусор, а теперь деревья будут расти, сделают брусчатые дорожки для прогулок, скамейки поставят. Нам не хватало зелёного пространства, а теперь будет где погулять с детьми, с колясками, да и бабушкам нашим будет, где посидеть и полюбоваться», — рассказал Сергей Ильин, житель дома 20 по улице Мужества.

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Помимо прогулок и отдыха, дендросад задействуют в реализации образовательных проектов. Татьяна Савиных, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 153 (ул. Линейная, 99г) рассказала:

«То, что сад находится напротив нашей школы, позволит нам с учениками проводить непосредственно в дендросаду уроки по биологии для средних и старших классов, а также для учеников начальной школы во время изучения предмета „Мой окружающий мир“. Совместно с педагогами Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Михаила Решетнёва у нас уже составлен учебный план, согласно которому запланированы занятия на этой площадке».

Уже сейчас, в период формирования уникального дендросада, школьники постигают азы озеленения: учатся правильно высаживать деревья и кустарники, формировать лунки, узнают, как ухаживать за молодыми растениями.

Глава города Эдхам Акбулатов, принявший участие в очередных посадках деревьев вместе с красноярцами, обратился к молодым горожанам: «Уверен, пройдёт время, и вы будете показывать уже своим детям красивый дендросад, в создании которого принимали самое активное участие. Поэтому ваша сегодняшняя работа — это труд для будущих поколений горожан. Я благодарю вас за ответственное отношение к городу, желание сделать его красивым и надеюсь, что вы будете бережно относиться к этому общественному пространству».

Полностью реализовать проект дендросада планируется к 2019 году.