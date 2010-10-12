Дольщики «Мариинского» не могут получить свое жилье

Руководитель красноярской строительной компании «СИА» отказался передавать участникам долевого строительства уже построенные квартиры в микрорайоне «Мариинский» (Октябрьский район). Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, куда за защитой своих интересов обратились сами дольщики.

Они рассказали, что директор компании требует подписать дополнительное соглашение о переносе сроков передачи квартир и отсутствии претензий к качеству объекта.

«Подобное требование неправомерно, — говорят в Роспотребнадзоре, — по закону компания должна передать дом дольщикам в оговоренные договором сроки, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а им его выдали еще в июле этого года».

По данным системы «Контур.Фокус», возглавляет компанию «СИА» Сергей Смаль, который также является одним из ее учредителей. Помимо этого, он владеет и руководит еще 11 предприятиями.

Выяснить, чем мотивированы подобные требования главы «СИА» не удалось — его не оказалось на месте, а другие сотрудники не смогли прокомментировать ситуацию.

Добавим, что «СИА» на домах в «Мариинском» стала преемником компании «ФБК», от действий которой пострадало множество дольщиков.